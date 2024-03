Elezioni 2024, Cambiamo Cologne corre con Francesca Boglioni

Lo dice già il nome, quello di un gruppo che non teme le novità nè il rinnovamento. E così la civica Cambiamo Cologne si presenterà al voto sia con logo «aggiornato» che con un nuovo volto: non più quello del primo cittadino Carlo Chiari, che per legge avrebbe potuto rincorrere un terzo mandato, ma quello dell’assessore Francesca Boglioni.

Chi è Francesca Boglioni

Classe 1976, sposata, con tre figli e ragioniere perito, attualmente lavora per una ditta edile dove si occupa di contabilità e redazione bilanci, oltre ad essere responsabile della qualità e sicurezza. Sulle spalle porta 10 anni di esperienza in Amministrazione: eletta in Consiglio comunale nel 2014 e riconfermata nel 2019 con 75 preferenze, negli ultimi cinque anni ha guidato l’assessorato alla Pubblica Istruzione e ai Servizi Sociali. «Sono stati anni impegnativi ma anche gratificanti - ha esordito Boglioni - Il mio è un assessorato complicato perché si ha a che fare con tante persone fragili, ma al tempo stesso ci ha dato tanta soddisfazione perché abbiamo cercato di promuovere delle politiche che venissero incontro alle loro esigenze e a quelle delle famiglie che negli ultimi anni, vuoi per il Covid o per la crisi economica, si sono trovate in una situazione di svantaggio». Un progetto su tutti la rete strutturata in collaborazione con parrocchia e oratorio che hanno creato uno spazio pomeridiano rivolto ai ragazzi delle elementari e delle medie non solo per favorire la socializzazione ma anche per supportare i genitori che lavorano nella gestione dei figli. Un lavoro di squadra, ha specificato l’assessore, «saper operare in gruppo d’altronde è una caratteristica che mi contraddistingue».

La cadidatura

La sua candidatura è stata una «scelta condivisa», maturata all’interno della civica già da luglio e costruita nei mesi a venire assieme alla «rosa» che si presenterà alle elezioni di giugno, perfettamente bilanciata tra i nomi storici della civica (ma non l’attuale sindaco, che continuerà a supportare il gruppo da fuori) e nuove persone che si sono avvicinate al gruppo. «Pensiamo che la comunità abbia bisogno di un rinnovamento, forse lo pretende: dopo 10 anni è difficile riconfermarsi, ecco perché abbiamo cercato persone nuove e siamo stati anche fortunati perché oggi non è semplice che la gente si avvicini alla politica - ha continuato la candidata sindaco di Cambiamo Cologne - Abbiamo cercato di trovare professionalità perché amministrare non è semplice: l’impegno serve, sì, ma anche competenze». Il segno, ovviamente, sarà quello della continuità con il lavoro svolto in questi dieci anni, ma non mancano idee e progetti nuovi per il futuro del paese: la lista, già nero su bianco, verrà ufficializzata passo dopo passo nelle prossime settimane, così come il programma elettorale.

Verso le elezioni

Non sarà una sfida facile. Ai seggi Francesca Boglioni e la civica Cambiamo Cologne dovrà giocarsela con la coalizione di Centrodestra (Lega, FdI e Lombardia ideale) di Giuseppe Vezzoli, la civica di Alessandro Sala e Noi Cologne, che non ha ancora ufficializzato il suo nuovo candidato. Ma alla fine a scegliere saranno solo i colognesi.