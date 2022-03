Economia circolare e innovazione: è nata la Fondazione Lgh

I soci di Linea Group Holding (A2a, Aem Cremona, Asm Pavia, Astem Lodi, Cogeme e Scs Crema) hanno costituito la Fondazione Lgh con l’obiettivo di promuovere iniziative, ricerca e approfondimenti sui temi dell’economia circolare, della transizione energetica e dell’innovazione nell’ambito delle bioenergie.

Il Consiglio di Amministrazione, che si è insediato lunedì a seguito dell’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che presidierà le opportunità di crescita e sviluppo, è presieduto da Giorgio Bontempi (presidente di Lgh), ma al suo interno vede la presenza anche del rovatese Dario Lazzaroni, presidente di Cogeme spa; gli altri consiglieri sono Giuliana Mattiazzo, Massimo Siboni, Manuel Elleboro, Carlo Ferrari e Dino Martinazzoli. Fabio Benasso, manager cremonese dalle importanti esperienze, è stato nominato responsabile scientifico e Thomas Benjamin Borghi segretario generale. L’ente avrà sede nella città di Cremona e opererà in tutti i territori già serviti da Lgh (Cremona, Crema, Lodi, Pavia e nell’Ovest Bresciano).

"Grazie alla volontà e all’impegno che i Soci hanno riservato al progetto, muove oggi i suoi primi passi Fondazione Lgh. Nata per essere un punto di riferimento e garanzia di attenzione per i territori del sud della Lombardia, è il frutto della forte sinergia e del dialogo tra le realtà provenienti dall’esperienza di Lgh e le storiche fondazioni del Gruppo A2a. La Fondazione unisce le nostre radici comuni con un’attenzione particolare alla ricerca scientifica e all’innovazione, per la promozione di progetti di crescita e sviluppo".