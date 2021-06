Tanti gli articoli di seconda mano disponibili: basta un piccolo contributo per portarli a casa e donargli nuova vita.

Economia circolare al centro con lo "Sbarazzo solidale" del Circolo Acli Iseo

Il Circolo Acli di Iseo sta destinando i contributi raccolti attraverso “L’isola dell’usato” ai progetti “Lavoro Solidale” e "IPSIA #5FORBALKAN" per i campi profughi sulla rotta balcanica.

Ecco che domani, domenica 13, presso il giardino di Casa Panella (accessibile dal lungolago Marconi) dalle 9,30 alle 18 sarà possibile trovare indumenti per tutte le età, oggettistica per la casa, piccoli elementi di arredo, quadri, biciclette, articoli per neonato, giocattoli, libri a un prezzo eccezionale e il cui ricavato sarà devoluto per una buona causa.

Come nelle precedenti edizioni infatti l'usato sarà ceduto in cambio di modesti contributi che verranno destinati ai progetti di cui sopra.

"L'usato da rimettere in circolo é tanto e rappresenta una risorsa preziosa per le nostre attività, una risorsa che vogliamo continuare a valorizzare in un'ottica di consumo critico e di economia circolare" hanno spiegato gli organizzatori.

Già moltissime le persone che stanno contattando l'associazione per donare abiti e oggettistica, segno di una crescente sensibilità rispetto al riuso e alla riduzione dei rifiuti.

Ciò che si riesce a rimettere in circolo non va in discarica e se questo genera solidarietà ha un valore ancora maggiore.

In caso di pioggia l'evento verrà sospeso.