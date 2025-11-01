E’ stata un successo la tappa rovatese del Festival del Cammino d’autunno

Un’esperienza che ha unito il piacere del trekking a quello della scoperta degli angoli più nascosti del territorio, in un felice connubio tra sport, cultura e socialità. E’ andata in scena domenica 26 ottobre mattina la tappa rovatese del Festival del cammino d’autunno, iniziativa promossa dal Comune in collaborazione con l’Asd Rosa Running Team e Lamu.

“Le vie del Giubileo tra storia, cultura e spiritualità”, questo il tema dell’edizione 2025, declinato in due diversi itinerari che hanno intercettato in tutto 650 iscritti, come riporta il settimanale Chiariweek. Il primo era il periplo completo del Monte Orfano (15 chilometri), che ha richiamato oltre 400 camminatori con scarpe da trekking, bastoncini, abbigliamento adeguato e un carico di entusiasmo e buona volontà. Un itinerario proposto per la prima volta, con passaggi tra piazza Cavour, Santo Stefano e il Convento dell’Annunciata, per poi scendere e proseguire lungo un sentiero pedemontano. Il secondo era il percorso cittadino e spirituale (5 chilometri), che ha richiamato soprattutto famiglie e amici a quattro zampe (presente anche il gruppo di cammino dell’Auser Rovato). Nel primo tratto ha attraversato gli stessi luoghi, ma poi ha previsto un rientro agevole con la tappa alla panchina gigante. Gli iscritti sono partiti in gruppi da una cinquantina di persone, accompagnati dai volontari del Cai Rovato e dell’associazione Old Rugby Rovato; nei luoghi di maggiore interesse erano presenti gli operatori di Iseo Guide, che hanno reso affascinante l’esperienza fornendo informazioni e curiosità.

Il commento dell’assessore Valentina Bergo

“Sono profondamente orgogliosa e molto emozionata per il successo del Festival del cammino che abbiamo appena ospitato a Rovato – ha commentato l’assessore allo Sport, Cultura e Istruzione Valentina Bergo – Una manifestazione così partecipata (con centinaia di cittadini e visitatori che hanno deciso di camminare insieme per riscoprire il nostro territorio) dimostra quanto la nostra comunità sappia valorizzare cultura, natura e storia camminando fianco a fianco. Grazie alla straordinaria collaborazione tra l’Amministrazione comunale, gli organizzatori del Festival (Rosa Running Team e Lamu), Cai Rovato e Old Rugby Rovato per il supporto e Iseo Guide per gli approfondimenti culturali, abbiamo offerto percorsi adatti a tutti: dal trekking urbano che ha permesso di scoprire il centro storico, al periplo completo del Monte Orfano che ha entusiasmato i camminatori più esperti. Questa rete di collaborazione è l’anima dell’evento e la prova che quando lavoriamo insieme otteniamo risultati importanti per il territorio. Vedere famiglie, gruppi di amici, associazioni e appassionati muoversi per le nostre strade e i nostri sentieri è la migliore conferma che la scelta di investire in eventi che promuovono un turismo sostenibile e la scoperta lenta del territorio è quella giusta”.

Le fotografie