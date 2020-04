Si chiama Consegne.info ed è stato inventato da Andrea e Stefano Betella. E’ gratuito e senza scopo di lucro. E’ nato a Chiari il sito per conoscere le consegne a domicilio di tutta Italia.

Consegne a domicilio di tutta Italia

Un’idea semplice e allo stesso tempo geniale. Anzi, funzionale. Cosa potrebbe essere davvero utile in una quarantena dove non possiamo uscire a comprare quello di cui abbiamo bisogno? Come possiamo conoscere tutti i servizi che arrivano direttamente a casa? Detto fatto. Con una piattaforma, un normalissimo e semplicissimo sito, dove le attività (ma anche le imprese e le aziende che vendono al dettaglio) possono iscriversi così che le persone sappiano che effettuano le consegne direttamente a casa. «Lui» si chiama Consegne.info e non ha alcun fronzolo, è costruito con una grafica attenta, ma minimale, e riesce a svolgere perfettamente la sua funzione.

I creatori sono due giovani di Chiari, due cugini per la precisione: Andrea Betella, classe 1986 e Stefano Betella, classe 1985. Entrambi ben noti per le relative professioni in città (nel negozio di ottica in centro e in una nota carrozzeria cittadina), ma anche per la loro passione per la tecnologia e l’informatica.

“Abbiamo sviluppato questo sito web completamente gratuito, senza alcun scopo di lucro, per aiutare i cittadini e le imprese in questo momento di difficoltà dovuto alla diffusione del Covid-19 – ha spiegato Andrea – È una piattaforma che permette a tutti di conoscere quali attività effettuano consegne a domicilio nei loro Comuni di residenza in modo da limitare il più possibile gli spostamenti e quindi ridurre il rischio di ulteriori contagi”.

Un passaparola velocissimo

Solo in pochi giorni, il passaparola ha fatto in modo che sul sito (www.consegne.info) si registrassero migliaia di attività di tutta Italia. In soli cinque giorni sono già 580 i Comuni d’Italia presenti nel catalogo e che offrono servizi a domicilio, ma anche la pagina Facebook Consegne.info ha ottenuto un grande riscontro. Le ricerche superano quota 2.500.

“Io e mio cugino siamo appassionati di tecnologia – ha spiegato l’ottico – Nel tempo libero ci piace capire come funziona la rete, restare aggiornati e anche sperimentare. E’ stato tutto molto semplice. In realtà ci siamo appunto chiesti cosa per noi sarebbe stato utile e l’abbiamo creato: avevamo visto che tanti Comuni offrivano diversi servizi direttamente a casa e piuttosto che continuare ad aggiornare liste, immagini e depliant, sul sito basta inserire la città o il paese e escono tutte le attività con i continui aggiornamenti man mano che qualcuno si aggiunge”.

Una piattaforma semplice e intuitiva

Consegne.info è pulito e intuitivo, ed è stato pensato così appositamente.

“Ci abbiamo messo qualche giorno per crearlo, ma lo abbiamo realizzato con una grafica minimale, pensando al fatto che doveva essere facilmente utilizzabile – ha aggiunto il clarense – Abbiamo controllato cosa esistesse e visto che c’era già qualcosa pensato per zone specifiche, ma ci sembrava limitante circoscrivere il servizio a Chiari, così abbiamo pensato di lasciarlo “aperto” a tutta Italia. L’attività, il negozio, l’azienda, il ristorante o quant’altro, si iscrive compilando una griglia nel tempo di un minuto e il gioco è fatto. L’obiettivo è solo di far conoscere alle persone cosa possono avere non uscendo di casa. Noi non siamo intermediari per la consegna o cose del genere. Non ci guadagniamo nulla: l’obiettivo è solo informare. Sta andando bene, alle persone piace e per noi è una grande soddisfazione. E’ questo quello che realmente ci fa piacere”.

