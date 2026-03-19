E’ morto Umberto Bossi, il ricordo della Lega bresciana

Era, semplicemente, il “Capo”. Nella Lega, il soprannome del segretario federale Umberto Bossi è sopravvissuto a trent’anni di storia italiana. E con questo nome si riferivano a lui ancora oggi i militanti con abbastanza capelli bianchi da averlo conosciuto tra i Novanta e i primi Duemila. Gli anni in cui alla guida del Carroccio costruì – nel bene o nel male, a seconda dei punti di vista – una colossale, capillare e permanente rivoluzione culturale, che ha cambiato nel profondo l’anima del nord Italia. Un segno nella pelle di milioni di uomini e donne, ben più profondo di una semplice convinzione politica.

Addio a Umberto Bossi

Oggi, giovedì 19 marzo, il Senatùr si è spento all’età di 84 anni. Aveva fondato la Lega autonomista Lombarda il 12 aprile 1984, e tre anni dopo entrò in Parlamento. Da allora, la Lega ha più volte distrutto e ricostruito gli equilibri politici italiani, diventando peraltro oggi il movimento politico più “antico” rimasto oggi sulla piazza. Sono decine i ricordi che in queste ore si stanno affastellando sui social e nella lunga serie di note di cordoglio pubblicate dagli esponenti del movimento. Tra i nomi più rilevanti quello del ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie Roberto Calderoli.

Calderoli: “Perdo il mio secondo papà”

“Umberto Bossi era prima di tutto un mio grande amico – ricorda il colonnello del Carroccio bergamasco – Un amico vero, di tanti momenti insieme, non per anni ma per decenni, per una vita: giornate e serate interminabili insieme, nella sede di via Bellerio, in giro per comizi e manifestazioni in lungo e in largo in tutto il Nord Italia e poi ovviamente a Roma, in Parlamento e al Governo. Siamo cresciuti insieme, siamo invecchiati insieme, abbiamo affrontato gioie e malattie insieme. E proprio nel giorno del festa del papà perdo ‘papa’ Umberto’, perché per me è stato veramente un secondo padre, da un punto di vista umano e poi da un punto di vista politico. E da ministro, oggi, voglio portare fino in fondo il suo più importante lascito politico: l’autonomia per i territori”.

Brescia, Sisti: “Viene meno parte dell’anima della Lega: ci insegnò il coraggio”

Così il segretario della Lega Provinciale di Brescia Roberta Sisti.