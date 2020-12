E’ morto Giovanni Fusari, storico segretario del Partito Comunista gabianese e pittore

Borgo San Giacomo piange per un altro lutto: è morto Giovanni Fusari, 80 anni, storico segretario del Partito Comunista Gabianese e pittore.

Addio Giovanni Fusari

A dare la notizia pochi minuti fa il sindaco Giuseppe Lama che Fusari, di 80 anni, lo conosceva bene.

“Questo 2020 che ha portato tanta sofferenza non vuole andarsene e ci porta un’altra brutta notizia – ha detto – E’ morto Giovanni Fusari, storico segretario del Partito Comunista Italiano di Borgo San Giacomo e cofondatore della Casa del Popolo Cremlino, condoglianze alla sua famiglia”.

Una persona davvero conosciuta che per il paese si è adoperato per lunghi anni sia come volontario che in politica. Ma anche un pittore che ha prodotto tantissimi quadri, tanto da meritarsi i soprannomi di Gorbaciov e Kandinsky. Un volto che sicuramente i gabianesi non dimenticheranno mai.