E' la "corsa più bella del mondo": il passaggio della 1000 Miglia tra Bassa e Franciacorta

Gli equipaggi della 1000 Miglia sono arrivati a Pontoglio. Le auto storiche stanno passando per il paese accolti dalla un'atmosfera festosa. Con provenienza da Urago, a Pontoglio le auto d’epoca stanno passando invece per via San Rocco, via Solferino, Largo Diaz, via San Martino, via Orizio, via Santa Marta, via Roma e viale Dante, in direzione Palazzolo sull’Oglio. Tra i vip anche Carlo Cracco e Joe Bastianich, che non hanno perso l'occasione di gustare un piatto di casoncelli "take away", specialità del paese.