E' in edicola il nuovo numero di Manerbioweek con tante notizie e il punto su quanto avvenuto nella Bassa questa settimana.

A Capriano del Colle… è vietato ammalarsi. In quattro anni il paese ha perso tutti i medici di base ed è rimasto, soprattutto in un momento storico così delicato per la sanità, senza una figura di riferimento. Preoccupati i cittadini sono corsi subito da Ats, che però indirizza verso Flero e Montirone: “chi è impossibilitato a muoversi, come gli anziani e i disabili, come fa?”, ha chiosato indignato un cittadino. Ma il sindaco Sala assicura: “Siamo al lavoro per risolvere il problema”.

A Manerbio partono le turbine della nuova centrale idroelettrica, una piccola fonte di energia pulita e rinnovabile, rispettosa dell’ambiente e dell’ecosistema, che porterà benefici anche in termini economici, mentre a Pontevico i cittadini devono far fronte con il problema dei Tir che, deviati in via XX Settembre, più di una volta hanno rovinato i balconi del palazzi che fiancheggiano la strada. A Orzinuovi invece sono ore contate per l’Iper Simply che domani chiuderà i battenti: per i dipendenti, ora, c’è la cassa integrazione.

Ad Azzano Mella è giallo: due cani sono spariti da un appartamento dopo che la proprietaria nei mesi scorsi aveva ricevuto diversi messaggio anonimi di lamentele. A Orzinuovi invece infiamma la polemica contro l’assessore Federica Epis che a seguito dell’inaugurazione della panchina rossa dietro la rocca aveva espresso il suo disaccordo.

