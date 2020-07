E’ in edicola il nuovo numero di Manerbioweek con tante notizie, un servizio di approfondimento sul consumo di suolo, sul consumo di alcolici fra i minorenni e il punto su quanto avvenuto nella Bassa questa settimana.

Questa settimana in apertura la storia di Debora Migliorati, ex assessore di Milzano e residente a San Gervasio, che ha richiamato l’attenzione del premier preoccupata per il futuro dei piccoli imprenditori in modo provocatorio: con un post sui sociale e una sua foto in reggiseno.

Al centro delle cronache anche le vicende di due giovani donne di Gottolengo e Offlaga, vittime dei maltrattamenti fisici e psicologici dei loro compagni. Una situazione che si è protratta per anni, fra botte, insulti e minacce, ma alla fine hanno trovato il coraggio di dire basta, di denunciare i loro aguzzini e scrivere la parola fine a questo incubo.

A Leno una lunga indagine ha permesso di risalire a due bar che vendevano alcol ai minorenni, un fenomeno sempre più diffuso come si evince dai dati, mentre a Montirone un uomo è stato arrestato perché nascondeva 100euro di droga fra i giochi dei due figli.

Tutto questo e molto altro sul Manerbioweek in edicola da venerdì 31 luglio