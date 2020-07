Un corpo senza vita nella roggia, in via Manganino. Una terribile scoperta intorno alle 14 di venerdì 24 luglio nella frazione rovatese di Duomo. Purtroppo per l’uomo, un anziano residente a Rovato, non c’è stato niente da fare.

E’ di un anziano di Rovato il cadavere nella roggia

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 13.57. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rovato, gli agenti della Polizia Locale, un’ambulanza e un’automedica. Allertati anche i Vigili del fuoco per il recupero del corpo. Si tratta di un uomo classe 1936, residente a Rovato.

Indagini in corso

La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per consentire le operazioni di recupero della salma. Per quanto riguarda le cause del decesso, le indagini sono in corso. Esclusa la pista violenta, potrebbe essersi trattato di un malore oppure di un gesto estremo.