E’ Anna Becchetti il candidato sindaco di Prima di tutto Corte Franca

“Devo molto a questa comunità e il senso di responsabilità ha prevalso: mi sento di dover dare qualcosa”.

Queste le parole del candidato sindaco della lista civica di centrosinistra Prima di tutto Corte Franca, Anna Becchetti, professoressa di inglese in pensione dell’istituto d’istruzione superiore Giacomo Antonietti di Iseo e presidente dell’associazione Gianluca nel cuore. La becchetti, già assessore al Turismo e alla Cultura dal 2011 al 2016, qualora venisse eletta sarebbe il primo sindaco donna di Corte Franca.

E’ Anna Becchetti il candidato di Prima di tutto Corte Franca

“Abbiamo deciso di presentarci con il nostro simbolo, in totale coerenza con il percorso attuato negli anni che ci stanno alle spalle, sia come maggioranza che come minoranza in Consiglio comunale – ha spiegato – La lista che presenteremo sarà una vera lista civica, composta da persone oneste che hanno a cuore soltanto il proprio paese e la comunità. Alcune hanno già fatto esperienze in campo amministrativo, altre sono alla loro prima esperienza, in modo da portare un’ aria di rinnovamento e nuove idee”.

Alla tornata elettorale precedente Prima di tutto Corte Franca aveva totalizzato 1.736 voti, perdendo contro la lista di centrodestra di Gianpietro Ferrari per uno scarto di 338 voti.

I valori della lista civica di centrosinistra

Uno degli obiettivi primari della lista della Becchetti è “ristabilire il dialogo con il cittadino e le associazioni in un clima di ascolto, poiché la comunità ha bisogno di essere seguita: ha tante potenzialità da valorizzare”.

Attenzione alla persona, alla qualità della vita e all’ambiente e promozione del territorio sono tra le idee chiave della lista di centrosinistra.

“Ho deciso di candidarmi per senso di responsabilità verso questa comunità che mi è stata vicina e verso la quale ho degli obblighi anche morali, perché sono da sempre convinta che Corte Franca abbia un territorio ricco di bellezze di ogni tipo che vanno preservate, incentivate e valorizzate”, ha concluso la candidata.