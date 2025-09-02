E’ Alberto Piva il nuovo assessore di Rovato

A pochi giorni dalle dimissioni rassegnate venerdì da Daniela Dotti, il sindaco Tiziano Belotti ha provveduto a nominare il nuovo assessore all’Urbanistica, Edilizia privata ed Ecologia. Si tratta di Alberto Piva, dallo scorso aprile segretario della sezione rovatese di Forza Italia.

E’ Alberto Piva il nuovo assessore

Classe 1989, Alberto Piva non è un volto nuovo nella politica rovatese. Alle Amministrative 2020, infatti, era sceso in campo con la sua lista civica (Rovato Capitale), con grande entusiasmo e tante idee per il futuro della città. Pur essendosi piazzato al quarto posto su sei candidati (ottenendo il 4,06% dei voti) non era però riuscito ad aggiudicarsi un posto in minoranza. Il traguardo mancato non lo aveva scoraggiato e Piva aveva continuato a fare politica attiva, entrando in Forza Italia. Lo scorso aprile, in occasione del congresso comunale del partito a Rovato, era stato nominato coordinatore. In data 2 settembre il sindaco Belotti ha provveduto all’approvazione del decreto che gli conferisce le deleghe all’Urbanistica, Edilizia privata ed Ecologia.

“Sono lusingato e onorato”

Piva ha accolto la nomina con entusiasmo: