L'intervento

E' successo a Rovato. Tutta la merce è stata sequestrata, mentre la multa ammonta a 3mila euro.

Due venditori abusivi fermati e sanzionati dalla Polizia Locale. Ennesimo intervento per contrastare il commercio abusivo a Rovato. Tutta la merce esposta è stata sequestrata.

Due venditori abusivi fermati e sanzionati dalla Polizia Locale

I due abusivi sono stati pizzicati dagli agenti del comando rovatese della Polizia Locale mentre cercavano di dissimulare la loro presenza tra altre auto in sosta nei parcheggi delle vie principali del paese. I venditori avvicinavano potenziali clienti proponendo l’acquisto soprattutto di alimenti a prezzi decisamente inferiori agli standard. La pattuglia in servizio, insospettita dal loro atteggiamento, ha fermato il veicolo per un controllo, che ha rivelato che i due erano sprovvisti di autorizzazioni per la vendita. E' scattata una maxi sanzione di 3mila euro per commercio abusivo. Tutta la merce è stata sequestrata, tra cui 60 pezzi di formaggio grana e 50 confezioni di tonno, oltre ad altri alimenti e beni durevoli. I prodotti non deperibili sono stati devoluti ad enti caritatevoli.

Ben 195 veicoli sequestrati e 120 verbali elevati nel 2021

L’attività di controllo della Polizia Locale di Rovato, guidata dalla comandante Silvia Contrini, continua anche su altri fronti. Tra gli obiettivi perseguiti, oltre alla prevenzione e alla repressione dei reati per contrastare la criminalità, c'è la sicurezza della circolazione stradale. Dall'inizio dell'anno sono stati sequestrati ben 195 veicoli per mancanza di assicurazione e altre irregolarità. Un altro obiettivo fondamentale è la lotta all’incontrollato abbandono di rifiuti e all’abusivismo commerciale: da gennaio a oggi sono stati 120 i verbali elevati.

Il plauso dell'assessore Pieritalo Bosio

"’L'encomiabile lavoro degli agenti di Polizia Locale permette di mantenere decoro e sicurezza su tutti i fronti, dall’abbandono indiscriminato di rifiuti, per cui sono già stati sanzionati centinaia di individui scriteriati, alla sicurezza stradale, alla piccola criminalità - ha sottolineato l'assessore Pieritalo Bosio - Un lavoro spesso silenzioso e puntuale".