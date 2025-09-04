Due incendi distinti, con un punto in comune: entrambi sono avvenuti nella stessa sera nella frazione rovatese di Lodetto.

Due veicoli in fiamme nella stessa sera a Lodetto

Super lavoro nella tarda serata di mercoledì 3 settembre 2025 per i Vigili del fuoco, che sono dovuti intervenire per placare due roghi distinti a Lodetto, frazione di Rovato. Il primo intervento in via San Giovanni, dove le fiamme hanno avvolto un mezzo d’opera utilizzato per i lavori di realizzazione degli allacci all’acquedotto e alla fognatura. L’escavatore era parcheggiato nei pressi di una cascina in un’area adibita proprio al “ricovero” dei veicoli di quel cantiere (gestito da Acque Bresciane). Poco dopo, un’altra chiamata sempre a Lodetto ma nella zona di via Albarelle. Un principio di incendio, in questo caso, perché alcuni residenti sono prontamente intervenuti per arginarlo, che ha coinvolto un’utilitaria parcheggiata lungo la strada.

Indagini in corso

Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari e della sezione Radiomobile. Sul posto era presente anche la Polizia Locale di Rovato. Intervenuto inoltre, per raccogliere eventuali necessità, l’assessore comunale Pieritalo Bosio.