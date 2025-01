Due uomini in bicicletta travolti da un'auto.

Travolti da un'auto, paura per due uomini in bicicletta

Attimi di apprensione ieri (martedì 14 gennaio 2025) a Fiesse. Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 17 in codice rosso in via San Rocco 6.

Dove si è verificato il sinistro

Attivata la macchina dei soccorsi

Ad intervenire prontamente sul posto un'ambulanza e un'automedica, ad alzarsi in volo da Brescia l'elisoccorso che ha trasportato uno dei due ciclisti in rosso agli Spedali Civili di Brescia, l'altro è stato trasportato sempre in codice rosso ma in ambulanza alla Poliambulanza di Brescia.

Dalle prime ricostruzioni pare che l'auto stesse procedendo nella stessa direzione dei due ciclisti quando sono stati dalla stessa investiti. Resta da ricostruire nel dettaglio l'esatta dinamica dell'accaduto, compito che spetterà ai carabinieri giunti tempestivamente sul posto.