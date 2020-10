Due tappe a Manerbio per “Filosofi lungo l’Oglio”

Quest’anno Filosofi Lungo l’Oglio non solo conferma la sua tappa a Manerbio, ma raddoppia. Lunedì 19 e 26 la XV edizione del festival, dal titolo «Essere Umani», giungerà in città con due ospiti di eccezione.

Lunedì 19 interverrà Luisella Battaglia, nell’ambito di un incontro dal titolo «Umanità e animalità. Al confine tra due sguardi». La settimana successiva invece sarà la volta di Massimo Cacciari, celebre filosofo, che declinerà il tema «Essere umani tra Dike e Nomos». Entrambe le serate saranno ospitate al Teatro Politeama, alle 21, con la possibilità di seguire in streaming dal Piccolo Teatro. La partecipazione, gratuita, è subordinata alla registrazione sul sito del Festivalwww.filosofilungologlio.it.

«Siamo contenti di ospitare per la seconda volta questo festival – hanno dichiarato il sindaco Samuele Alghisi e l’assessore alla Cultura Fabrizio Bosio – E’ importante offrire ai cittadini l’opportunità di incontrare e ascoltare alcuni dei più grandi pensatori del nostro tempo, riflettendo sui temi di attualità. Lo è a maggior ragione in questo momento, dove serve una ripartenza in sicurezza delle iniziative culturali, che durante il lockdown abbiamo imparato a non dare per scontate».