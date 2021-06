I due episodi sono avvenuti a Palazzolo. A inizio settimana si è svolto anche un tentativo di scippo.

Due rapine a mano armata: vittime sotto shock

Due episodi gravissimi, avvenuti a distanza di qualche giorno l’uno dall’altro. Due rapine a mano armata compiute tra il parco Metelli e via Sgrazzutti, all’altezza della sede delle Penne Nere. In entrambi i casi le vittime sono due giovani di Palazzolo: per loro, e le rispettive famiglie, è stata senza alcun dubbio un’esperienza scioccante. Non tanto per la refurtiva, anche se nel primo caso il criminale armato di coltello è scappato con una bicicletta dal valore di circa 3mila euro, quanto per la dinamica. Perché essere bloccati e minacciati con una lama deve essere qualcosa che lascia il segno. I delinquenti erano armati di coltello.

L'intervista alla madre di uno dei due ragazzi e altri dettagli sul numero di ChiariWeek in edicola da venerdì 11 giugno.