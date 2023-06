Due motociclisti escono di strada e finiscono nella scarpata

Due motociclisti finiscono fuori strada, succede a Sulzano.

Due motociclisti escono di strada, paura a Sulzano

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10 in codice rosso in via Santa Maria 32. Per cause ancora da verificare nel dettaglio i due sono usciti di strada finendo nella scarpata. Ad essere coinvolti un uomo di 62 e una donna di 63 anni. A giungere prontamente sul posto un'ambulanza e l'elisoccorso alzatosi in volo da Brescia.

L'arrivo dei soccorsi

I feriti sono stati recuperati tramite manovre Saf ( speleo alpino fluviale) dal personale dei Vigili del Fuoco sul posto. I feriti sono stati trasportati agli Spedali Civili di Brescia.