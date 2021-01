Due lavoratrici in nero e nessun documento di valutazione dei rischi (Dvr). A finire nei guai con la Polizia Locale del Montorfano è stata un’azienda di Cologne, la cui titolare è stata denunciata all’Autorità giudiziaria.

Due lavoratrici in nero in un’azienda di Cologne: titolare nei guai

Gli agenti coordinati dal comandante Luca Leone hanno effettuato un controllo di polizia in una ditta di assemblaggi in zona industriale a Cologne. Nell’azienda sono state identificate due lavoratrici sprovviste di regolare contratto di lavoro e una ha anche tentato di sottrarsi ai controlli, ma gli agenti di una seconda pattuglia del Montorfano l’hanno immediatamente fermata e identificata.

L’azienda, intestata a una donna straniera residente in Franciacorta, ha violato anche le prescrizioni sulla sicurezza dei lavoratori. Non era infatti stato redatto il documento di valutazione dei rischi (Dvr) obbligatorio per l’avvio dell’attività, e i locali erano sprovvisti della segnaletica di sicurezza.

Il datore di lavoro è stato denunciato, anche se è ammessa l’oblazione di una sanzione di 3.600 euro. Contestualmente, la Locale ha informato l’Ispettorato del lavoro che, per competenza, potrà sospendere l’attività se la titolare non provvederà all’assunzione immediata delle due lavoratrici in nero per almeno tre mesi consecutivi.