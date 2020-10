Due etti di marijuana in casa: arrestato 37enne.

E’ accaduto nella giornata di mercoledì 30 settembre 2020 a Carpenedolo, quando i militari hanno messo in stato di fermo un 37enne bresciano sorpreso con due etti di marijuana detenuta a fini personali e di spaccio presso la propria abitazione. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine e la segnalazione di alcune piantine di marijuana segnalate da alcune cittadini e di fronte all’abitazione dell’uomo avevano aumentato i sospetti.

Sorpreso da un controllo

Mercoledì, durante un controllo di routine in automobile, l’uomo si sarebbe mostrato molto nervoso, spingendo i militari ad approfondire i controlli e procedere alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo, dove sono stati rinvenuti gli oltre 200 grammi di sostanza stupefacente che ne hanno sancito l’arresto, poi convalidato dal Giudice.

La nota delle forze dell’ordine

«Una segnalazione della presenza di due piantine di marjuana,fatta da un cittadino ai carabinieri di Carpenedolo, è servita ad attivare servizi e fonti informative.

Alla conclusione di tutto questo lavoro, l’attenzione dei militari si è concentrata su di un trentasettenne del posto già loro noto, abitante proprio di fronte alle piantine di marijuana.

In verità le due piantine, per tipologia, non erano utili alla produzione di sostanza stupefacente ma il suo via vai e l’atteggiamento del soggetto individuato, tuttavia, lasciava adito a sospetti. Nella serata di ieri mercoledì 30 settembre, infatti, i carabinieri di Carpenedolo hanno fermato lungo le vie cittadine il giovane a bordo della sua autovettura per un controllo di routine. Durante gli accertamenti il trentenne si è mostrato fortemente agitato della presenza dei militari. Pertanto, i Carabinieri hanno proceduto ad un controllo più approfondito. Le perquisizioni effettuate hanno portato al rinvenimento e al sequestro, presso la sua abitazione, di circa 200 grammi di marijuana, ad uso personale ed alla vendita. I fatti così accertati hanno consentito l’arresto del prevenuto che dopo le operazioni di rito è stato posto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione fino alla mattinata odierna ove il Giudice del Tribunale ha convalidato il suo arresto disponendolo ancora agli arresti domiciliari sino alla data della prossima udienza».