Due episodi di auto a fuoco in poche ore: ecco dove.

Ieri (lunedì 1 dicembre 2025) in provincia di Brescia si sono verificati due episodi di auto a fuoco nel giro di poche ore, rispettivamente a Cortenedolo (frazione di Edolo) e Rodengo Saiano.

Attivata la macchina dei soccorsi

Nel primo caso l’allarme è scattato nel pomeriggio ad intervenire è stata una squadra del comando Vigili del Fuoco di Brescia: si è trattato di un principio di incendio che ha interessato una vettura. La buona notizia è che nessuno degli occupanti è rimasto ferito. Ad intervenire sul posto anche un supporto di autobotte da Aprica. Presenti anche le forze dell’ordine per la viabilità e gli opportuni rilievi del caso.

A Rodengo Saiano, invece, l’allarme è scattato in mattinata, verso le 10.40 per l’incendio di un’autovettura. Ad intervenire prontamente sul posto la Sala Operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Brescia, un squadra con il supporto dell’autobotte.

