Due comunità in lutto per la scomparsa dell'allenatore Giovanni Rebeccani

Lutto

Pralboino e Verolanuova piangono la scomparsa del 26enne Giovanni Rebeccani, allenatore di minibasket e volontario molto attivo in parrocchia. Giovanni era un giovane molto conosciuto e stimato e la sua improvvisa scomparsa ha gettato le due comunità nello sconforto. I genitori hanno trovato il ragazzo senza vita sulla poltrona di casa e la causa del decesso sembrerebbe essere un malore improvviso. E' stata disposta l'autopsia e la data del funerale non è stata ancora fissata.

Gs Verolese Basket

La squadra ha voluto dedicare qualche parola all'amato allenatore. "Le notizie che non vorresti mai ricevere. Invece oggi tutta la Verolese Basket si è risvegliata con la terribile notizia della prematura scomparsa di un collaboratore ma soprattutto di un grande amico e supporter. Ci ha lasciato all'improvviso Giovanni Rebeccani. Non ci sono parole per descrivere quanto successo. Siamo vicini alla famiglia in questa giornata dolorosa. Da oggi gli angeli avranno un nuovo coach. Fai buon viaggio Gio".