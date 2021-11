BARBARIGA - SAN PAOLO

Scomparsa a 65 anni, lascia un grande vuoto a Barbariga e San Paolo.

Le comunità di Barbariga e San Paolo sono in lutto per la scomparsa della maestra Adriana Bertocchi.

Addio alla maestra Adriana Bertocchi

Due comunità in lutto per la scomparsa della maestra Adriana Bertocchi. A piangerla sono Barbariga, dove viveva da 40 anni e dove ha insegnato per tanti anni, e San Paolo suo paese d'origine. “E' stata la mia prima maestra nel 1983 – le parole del sindaco di Barbariga, Giacomo Uccelli – La ricordo ancora con tanto affetto, così come tutti i miei compagni dell'epoca”.

L'insegnante, scomparsa a 65 anni, lascia il marito Dario, i figli Francesco, Angelo con Elisa e l'adorata nipotina Bianca, le sorelle Miriam, Giuseppina e Lucia con le rispettive famiglie e i parenti tutti. I funerali avranno luogo nella chiesa parrocchiale di Barbariga mercoledì alle 14.30.