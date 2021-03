Due comunità in lutto per la scomparsa del maestro Carrara. Aveva 64 anni: ha insegnato fino al 2020 in Franciacorta e nella Bassa.

Era amato da tutti i suoi studenti, Enzo Carrara.

Energico e propositivo, se ne è andato oggi all’età di 64 anni dopo una breve malattia che l’aveva colpito a fine 2018.

Nonostante il decorso la sua vitalità nota a tutti non aveva smesso di rilucere.

Nella sua carriera ha insegnato a Ospitaletto e a Cazzago, precisamente nella frazione di Pedrocca.

Qui è stato alla cattedra fino a settembre 2020, quando era andato in pensione.

Carrara lascia la figlia Ester e tanti colleghi affezionati.

I funerali mercoledì 3 alle 16 al cimitero di Ospitaletto.