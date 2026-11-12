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Due autovetture in fiamme nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 novembre a Corte Franca.

Due autovetture in fiamme a Corte Franca

Nella notte tra mercoledì e giovedì, alle 2.25, i Vigili del fuoco sono intervenuti nel comune di Corte Franca per un incendio che ha coinvolto due autovetture in un’area di sosta all’esterno di un edificio residenziale. Le fiamme hanno completamente distrutto uno dei veicoli, interessando parzialmente anche un’altra macchina parcheggiata nelle immediate vicinanze. Sul posto è intervenuta una squadra del distaccamento di Sale Marasino con APS, supportata dal distaccamento di Palazzolo con ABP.

Si indaga sulle cause

Le cause dell’incendio sono tuttora in corso di accertamento. Tutte le piste, dunque, sono aperte: all’origine potrebbe esserci un cortocircuito, ma non si può scartare l’ipotesi del dolo.