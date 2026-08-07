Due auto e un furgone a fuoco a Marone, danneggiate lievemente quelle parcheggiate accanto.

Marone: a fuoco due auto e un furgone

L’allarme è scattato alle 4.50 di oggi (venerdì 7 agosto 2026) a Marone in via Europa 28: a prendere fuoco, per cause ancora da chiarire nel dettaglio, due auto ed un furgone parcheggiati in un parcheggio pubblico. Ad intervenire sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Darfo Boario Terme, del distaccamento volontari di Sale Marasino con il supporto di un autobotte dalla sede centrale di Brescia.

Danneggiate anche altre due autovetture

Per spegnere l’incendio sono state usate le schiume di ultima generazione. Oltre ai tre mezzi coinvolti nell’incendio sono state danneggaite lievemente anche altre due autovetture. L’intervento si è concluso attorno alle 8 di questa mattina. Sul posto per i rilievi anche i carabinieri di Marone.