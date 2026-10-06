«Du Pass Per Ciare», in 506 camminano per il valore del dono

Domenica 4 ottobre 2026 a Villa Mazzotti e lungo le strade di Chiari, 506 partecipanti hanno preso parte alla 51esima «Du Pass Per Ciare», la manifestazione ludico-motoria dell’Avis che ha unito movimento, convivialità e sensibilizzazione alla donazione di sangue

Tre percorsi, un’unica festa

Cinque, dodici o diciannove chilometri e mezzo. Distanze differenti, ma un unico obiettivo: stare insieme, condividere una mattinata all’aria aperta e ricordare, passo dopo passo, il valore del dono. È questo lo spirito con cui domenica 4 ottobre 2026 a Chiari, si è svolta la 51esima edizione della «Du Pass Per Ciare», manifestazione ludico-motoria a passo libero organizzata dall’Avis di Chiari con il patrocinio del Comune. Fin dalle prime ore del mattino Villa Mazzotti si è trasformata nel cuore dell’iniziativa. Alle 7.30 il ritrovo, quindi il via ai tre percorsi che hanno accompagnato i partecipanti attraverso le strade della città. A indossare le scarpe da cammino sono state 506 persone: gruppi, famiglie, sportivi, ma anche diversi amici a quattro zampe. Una partecipazione che restituisce la dimensione popolare di un appuntamento capace di rinnovarsi negli anni senza perdere la propria identità.

Sessanta volontari lungo il percorso

Dietro alla manifestazione c’è stata una macchina organizzativa composta da circa 60 volontari, impegnati lungo i diversi tracciati e nelle numerose attività necessarie per garantire il corretto svolgimento dell’iniziativa. Una presenza spesso discreta, ma fondamentale, che racconta il radicamento dell’associazione nella comunità clarense. L’Avis ha scelto ancora una volta lo sport e la convivialità come strumenti per avvicinare le persone al tema della donazione. «Chi dona il sangue dona la vita» è il motto dell’associazione e durante la «Du Pass Per Ciare» il messaggio si è trasformato in un’esperienza concreta, affidata agli incontri, alla partecipazione e alla presenza dell’Avis sul territorio. Non sono mancati naturalmente i momenti più festosi. I punti ristoro distribuiti lungo i percorsi e all’arrivo hanno accompagnato i partecipanti fino al traguardo, dove a tutti è stata consegnata una borsa termica in omaggio. Alle 11 è quindi arrivato il momento delle premiazioni, con i riconoscimenti assegnati ai primi classificati delle diverse distanze e ai gruppi più numerosi.

L’Avis festeggia 75 anni

A conquistare i riconoscimenti per la partecipazione sono stati BS Fisiomed e BS Fitlab, I Passi del Cuore, Nexfit, Nel Ricordo di Nicolas, AC Running Team, Atletica Franciacorta, Gruppo di Cammino, RH Negativo, Comune di Chiari Giro d’Italia e Chiari For Komen. La «Du Pass Per Ciare» si è infatti inserita nel calendario delle iniziative organizzate in occasione del 75esimo anniversario dell’Avis di Chiari, un traguardo importante per una realtà che da decenni rappresenta un punto di riferimento per la cultura della donazione in città. E l’attività dell’associazione non si ferma. Il prossimo appuntamento è fissato per domenica 18 ottobre, in occasione della Festa delle associazioni. Nel weekend dedicato alla Microeditoria tornerà invece la tradizionale Castagnata. Per rimettersi in cammino con la «Du Pass Per Ciare» bisognerà attendere il 2027, quando la manifestazione tornerà a riunire sportivi, famiglie e gruppi nel segno dello stare insieme e, soprattutto, del valore del dono.

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