Droga in Franciacorta, arrestati due spacciatori

Spacciavano droga in Franciacorta: nei giorni scorsi i Carabinieri hanno arrestato due pusher a Gussago e Passiran0.

In manette un pusher di 20 anni

Pensava di passare inosservato grazie alla riapertura della circolazione tra Comuni, ma l’atteggiamento di un 20enne italiano ha insospettito i Carabinieri di Gussago che ieri pomeriggio l’hanno sorpreso in sosta a bordo della propria autovettura a Cellatica senza un apparente motivo. Il suo forte stato di apprensione ha fatto scattare il campanello d’allarme dei militari, che lo hanno sottoposto a un accurato controllo esteso poi alla sua abitazione.

All’esito della perquisizione, i militari hanno rinvenuto ben 250 grammi di marijuana suddivisa in dosi, pronta per la vendita a dettaglio. Per il giovane sono scattate le manette e, al termine dell’udienza per direttissima tenutasi oggi a Brescia, alla convalida dell’arresto è seguito il provvedimento dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Un secondo arresto a Passirano

La stessa sorte è toccata a un altro cittadino della Franciacorta, stavolta un 51nne, arrestato ieri a Passirano in flagranza di reato nell’atto di cedere una dose di cocaina a un coetaneo. Nella tasca del pantalone l’uomo aveva altre quattro dosi della sostanza stupefacente e 140 euro, quasi sicuramente frutto dell’attività criminosa. Ma non finisce qui: la perquisizione domiciliare ha permesso infatti ai militari di trovare un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e più di mille euro in contanti la cui provenienza, per un disoccupato da diverso tempo, è stata difficile da spiegare