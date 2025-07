Droga in casa: sequestrati 2,5 etti tra hashish e marijuana.

La scoperta

Hashish e marijuana: droga in casa a Rezzato

Nei giorni scorsi gli agenti del comando di Polizia Locale di Rezzato hanno effettuato una perquisizione in un'abitazione sita in una via centrale di Rezzato. Ad essere trovati sono stati 2,5 etti di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, oltre ad un bilancino di precisione e a circa 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita di spaccio.

Il sequestro

La droga ed il materiale rinvenuto sono stati sequestrati. L’uomo, della giovane età, è stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.