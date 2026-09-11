Sequestrati 40 grammi tra cocaina e hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento

Droga e spaccio: in manette un 62enne, trovata sostanza anche in casa.

In manette 62enne per droga e spaccio

Sono scattate ieri (giovedì 10 settembre 2026) le manette ai polsi di un uomo di 62 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in prima linea i carabinieri della stazione di Manerbio con il supporto del Nucleo Cinofili di Bergamo. Dopo un’attenta osservazione i militari hanno fatto ingresso in casa dell’uomo con il supporto dell’Unità cinofila, l’abitazione è stata perquisita: ad essere sequestrati sono stati 40 grammi tra cocaina e hashish suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Ai domiciliari

Il 62enne è stato messo ai domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per oggi (venerdì 11 settembre 2026): il quantitativo di stupefacente sequestrato sarà inviato al L.A.S.S. del Comando Provinciale Carabinieri di Brescia per le analisi di laboratorio.