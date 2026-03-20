Droga e coltelli a serramanico: scoperti tre soggetti a Rezzato, scatta la denuncia.

Scoperti tre soggetti a Rezzato con droga e coltelli a serramanico

Sono stati fermati dalla polizia locale di Rezzato tre uomini poi perquisiti, trovati con droga e coltelli. É stata inoltre rinvenuta sostanza stupefacente Mdpv oltre a coltelli di lunghezza importante. I tre sono stati quindi segnalati alle prefetture competenti per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata al consumo personale, nei loro confronti è scattata inoltre la denuncia per possesso di oggetti atti ad offendere.

Divieto di tornare a Rezzato

Per loro, con già numerosi precedenti alle spalle, il divieto di fare ritorno nel territorio di Rezzato per i prossimi tre anni, come disposto dal Questore di Brescia.