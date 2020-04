Drink a casa per i nostalgici dell’aperitivo.

La lunga permanenza in casa per chi era abituato a viaggiare, a rimanere per molte ore all’aria aperta o in continuo movimento, ha costretto molti a reinventarsi. Qualcuno ha iniziato a rimpiangere lo stress del lavoro, le code in tangenziale. E il rito dell’aperitivo? Un buco nella giornata difficilmente colmabile. E qualcuno ha pensato di farselo consegnare a domicilio.

A percepire questa necessità, Fabio Vavassori titolare di un bar a Offlaga e uno a Cignano. “Ho iniziato a ricevere messaggi su Instagram da amici e clienti i quali non vedevano l’ora di tornare a bersi un cocktail al bar e così ho risolto il problema portandogli il cocktail a casa – ha spiegato il barman – In questi giorni ho cercato un metodo alternativo per continuare a lavorare lo stesso e così sono arrivato all’idea della consegna a domicilio. Ci pensavo da tempo”.

Fabio sta consegnando i suoi drink direttamente a casa e una parte del ricavato andrà all’ospedale di Manerbio.

