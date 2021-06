Drammatico incidente tra auto e moto, perde la vita un 37enne

Drammatico incidente a Montirone, perde la vita un motociclista di 37 anni.

Schianto fatale a Montirone

Drammatico incidente nella tarda serata di lunedì a Montirone, dove un uomo di 37 anni ha perso la vita. Erano da poco passate le 22.30 quando in via Angelo Canossi si è consumata la tragedia: una Golf, guidata da un 26enne, e una moto, sulla quale viaggiavano un uomo di 37 anni e una donna di 22 anni, si sono scontrate. L'impatto è stato violentissimo, tanto che la motocicletta ha preso fuoco, e neanche i soccorsi hanno potuto salvare la vita al 37enne alla guida della moto, sbalzato dal suo mezzo: vani sono stati infatti i tentativi di rianimarlo. Ricoverata in gravi condizioni invece la 22enne che è stata trasportata al Civile di Brescia con l'elisoccorso. Sul posto, oltre ai soccorritori sono giunti i Vigili del Fuoco di Brescia e la Polizia Stradale di Brescia, alla quale toccherà ricostruire la dinamica di questo drammatico incidente.