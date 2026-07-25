Non c’è stato niente da fare. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, un trasportatore è morto questa mattina (sabato 25 luglio) nel parcheggio della SoGeSi, società di gestione servizi integrati di lavaggio e sterilizzazione per la sanità pubblica, privata e per l’industria con sede in via Gandhi a Erbusco.

Dramma in un’azienda di Erbusco: trasportatore muore per un malore

La chiamata ai soccorsi è scattata alle 8.30, in codice rosso. Sul posto, nel parcheggio della storica lavanderia industriale che si affaccia sulla rotatoria lungo la Sp XII in territorio di Villa Pedergnano, si sono precipitati i soccorsi (l’ambulanza dei Volontari di Capriolo e l’auto medica) ma non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo, classe 1969, aveva accusato un arresto cardiocircolatorio all’interno della cabina del suo camion e non è stato possibile rianimarlo. Residente nella Bassa, lavorava alle dipendenze di una ditta esterna di trasporti e logistica.

Indagini in corso

Sul posto sono sopraggiunti anche i carabinieri della Compagnia di Chiari e i tecnici di Asst Franciacorta per gli accertamenti di rito. La dinamica dell’accaduto appare, però, drammaticamente chiara.