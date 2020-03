Dramma Coronavirus: una trentina di decessi alla Casa di Riposo di Chiari. Il presidente Giovanni Massafra ha fatto luce sulla questione e fatto un punto sulla situazione.

Dramma Coronavirus anche alla Casa di Riposo di Chiari

A far luce sulla situazione dopo le richieste degli ultimi giorni e la preoccupazione avanzata dai parenti è stato proprio il presidente della Casa di Riposo Pietro Cadeo di Chiari. Giovanni Massafra ha spiegato che nell’ultimo mese la struttura su viale Teosa ha registrato una trentina di decessi, alcuni dei quali riconducibili all’emergenza Coronavirus. La Rsa cittadina conta 150 ospiti e nel mese, di marzo, come specificato dal presidente, si registrano solitamente una decina di decessi per le influenze stagionali e per le altre patologie. Quest’anno invece, con l’emergenza sanitaria, il numero è cresciuto anche se non si può indicare questi decessi come certamente ricondicibili al Coronavirus in quanto nelle Rsa non vengono eseguiti i tamponi.

Il presidente Massafra, oltre ad aver espresso dispiacere per i lutti, ha però voluto dedicare un forte pensiero a tutti i medici, gli infermieri e gli operatori della Rsa che stanno lavorando duramente per assistere al meglio i pazienti. Inoltre, nell’ultimo periodo sono stati potenziati tutti i dispositivi di protezione individuale e chiunque possa venderli a prezzo di mercato può contattare la Casa di riposo per aumentarne le forniture.

Per restare in contatto con i propri cari è inoltre sempre possibile usufruire del servizio di videochiamate.

