Dove nascono le idee: a Palazzolo sull’Oglio «LANCIAMI» trasforma la cultura in impresa

La cultura non è solo passione: a Palazzolo sull’Oglio diventa impresa. Con il bando «LANCIAMI», l’Amministrazione del sindaco Gianmarco Cossandi accende i motori del futuro Hub per imprese culturali che nascerà in Villa Lanfranchi, cuore pulsante del progetto di rigenerazione urbana Parco delle Tre Ville al grido di «cultura, socialità, innovazione».

Dove nascono le idee: a Palazzolo sull’Oglio parte «LANCIAMI»

L’obiettivo è chiaro e ambizioso: trasformare la creatività in lavoro, le idee in progetti d’impresa e la cultura in una risorsa concreta per lo sviluppo del territorio tra Brescia e Bergamo. Il programma selezionerà quattro realtà culturali e creative che avranno accesso a un percorso di incubazione imprenditoriale di sei mesi, con formazione su misura, tutoraggio specialistico, uno spazio di lavoro gratuito per un anno in Villa Lanfranchi e un contributo economico a fondo perduto di 2.000 euro.

«LANCIAMI» nasce per sostenere chi opera nel mondo della cultura, dell’arte e del digitale, offrendo competenze e strumenti per crescere senza dover emigrare verso i grandi centri. Tra gennaio e luglio 2026, i progetti selezionati seguiranno dieci incontri individuali di formazione sui temi chiave della progettazione culturale, comunicazione e digital marketing, fundraising e gestione di spazi ed eventi culturali. Possono partecipare associazioni, enti del Terzo Settore, imprese, fondazioni, liberi professionisti e ditte individuali con sede nelle province di Brescia e Bergamo, inviando la propria candidatura entro le 12.30 di martedì 18 novembre.

«Vogliamo creare un HUB vibrante e produttivo».

«“LANCIAMI” risponde a una sfida reale: quella di trasformare la passione e il talento delle imprese culturali e creative in opportunità di lavoro stabili e sostenibili, evitando la fuga verso le grandi città o il confinamento nel solo volontariato – ha commentato l’assessore alla Progettazione Culturale Marina Bertoli – Vogliamo che Palazzolo sull’Oglio si confermi un luogo per far nascere, crescere e lanciare nuove realtà imprenditoriali nel settore. Il nostro obiettivo è chiaro: creare un HUB vibrante e produttivo che possa sostenere i progetti attivi tra le province di Brescia e Bergamo».