Doppio incidente sulla strada che collega Iseo e Polaveno

sabato nero

Tre uomini rimasti coinvolti in sinistri sopra le due ruote.

Due incidenti nel giro di mezz'ora, è successo a Iseo, sulla Sp48. La strada che collega il capoluogo Sebino con Polaveno è stata scena di due sinistri.

Pomeriggio nero sulla strada che collega Iseo e Polaveno. Sulla Sp48 si sono verificati due sinistri che hanno visto coinvolti mezzi a due ruote. La prima chiamata ai soccorsi per il primo incidente in moto era partita in codice rosso. Fortunatamente poi si è risolta in giallo. Due gli uomini coinvolto e poi trasportati in ospedale a Chiari e Iseo.

Il secondo scontro, invece, ha visto coinvolto un giovane di 21 anni. La chiamata ai soccorsi, per lui, è partita in giallo. E' poi stato trasferito a Ome.

Per sgombrare i veicoli dalla strada è intervenuto il soccorso stradale Consoli e la viabilità non è rimasta bloccata a lungo.