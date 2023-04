Dopo un'attesa lunga 12 anni, al via i lavori per la realizzazione della Bretella

Dopo un'attesa lunghissima sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione della Bretella.

Al via i lavori per la Bretella

L'attesa è finita. Dopo 12 anni, sono finalmente partiti i lavori per la realizzazione della Bretella che collegherà la SP VII con la ex 45 bis nel territorio di Bagnolo Mella. Per quel che riguarda il cronoprogramma dell’opera, dopo l’apertura del cantiere, è previsto un anno di lavoro, il tempo necessario per realizzare il collegamento lungo 1,5 chilometri, al quale sono state poi aggiunte tre rotatorie che sono state inserite nel progetto per favorire l’accesso alla Bretella. La prima eliminerà il semaforo che attualmente collega via Leno e via Urne di sopra, la seconda verrà realizzata sul cavalcavia in direzione Leno e permetterà il collegamento tra la SPVII e la bretella e, infine, la terza collegherà la stessa bretella con zona industriale di Bagnolo (e in particolare con l’Isola ecologica e le vie adiacenti). Il costo per la realizzazione dell’infrastruttura, inizialmente previsto in poco più di 1.700.000 euro, è stato fissato attualmente in 3.050.000 euro. Un aumento sicuramente rilevante, legato non solo al fatto che dai primi contatti sono passati oltre dieci anni, ma anche all’inserimento di una terza rotonda e dal significativo aumento che nell’ultimo periodo hanno evidenziato i materiali e i vari prodotti. Un aggravio dei costi, del quale, però, non risentirà il Comune di Bagnolo, che ha già firmato l’accordo di programma con la Provincia di Brescia nel 2018 e che, quindi, dovrà corrispondere la somma già concordata di 400.000 euro (cifra, tra l’altro, già messa a bilancio e coperta con il pagamento di un mutuo).