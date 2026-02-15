Dopo sei lunghi anni di chiusura, il lido estivo di Ghedi si prepara a riaprire

È tutto vero, la piscina comunale tornerà attiva al 100%. Dopo un percorso tortuoso durato cinque anni lo scorso settembre la piscina coperta ha finalmente riaperto i battenti. All’esterno però la situazione era rimasta congelata: il lido estivo, chiuso dal 2020, non è mai stato nuovamente agibile. Ora, però, si intravede la svolta.

Il lido estivo di Ghedi si prepara a riaprire

Secondo il Comune, tra meno di tre mesi gli spazi all’aperto torneranno a disposizione del pubblico. Se tutto procede come previsto, da fine maggio gli utenti potranno nuovamente nuotare nella grande vasca scoperta – completamente riqualificata anche se restano da completare alcuni dettagli finali – e rilassarsi nel vasto prato, ideale per prendere il sole o sostare all’ombra degli ombrelloni.

La gestione dell’intero complesso è affidata ad Aquamore, subentrata al Comune di Ghedi dopo la crisi di Sport Management e le successive vicende legali. La società ha seguito direttamente gli investimenti, che comprendono sia la riapertura della piscina interna sia la sistemazione del lido. A maggio 2026, dunque, l’area all’aperto sarà nuovamente fruibile, ponendo fine a una lunga chiusura durata sei anni. L’amministrazione non esclude che, in futuro, il lido possa essere ulteriormente ampliato con una seconda vasca.

Nel frattempo, anche la parte interna dell’impianto sta cambiando volto. Al piano superiore è stata rimossa l’ormai datata area Spa che sarà sostituita da una nuova sala dedicata al Pilates Reformer.

Dunque, tante le novità che attendono i ghedesi – e non solo – che, finalmente, potranno ritornare a godersi la tanto penata «spiaggia» di Ghedi.