Dopo la collisione con un’altra auto va a sbattere contro il palo della luce.

Incidente a Verolanuova

Dopo la collissione con un’altra macchina va a sbattere contro il palo della luce. L’incidente è avvenuto a Verolanuova in via Lenzi intorno alle 13.20. Le due auto viaggiavano in senso opposto e sono venute a contatto quando uno dei due veicoli stava per girare su via Verdi. Ancora prima di iniziare la manovra, le due macchine sono entrate in collisione e una delle due auto, una Ford, è andata a sbattere contro il palo della luce. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, i Vigili del Fuoco di Verolanuova e la Polizia Stradale. Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato gravi conseguenze: l’uomo che guidava la Ford, un 43enne, è stato trasportato alla Poliambulanza in codice giallo.