Dopo il CoVid arriva la crisi: “La gente ha fame”

«La gente ha fame».

E’ una frase che ha spiazzato, quella detta dal vicesindaco e delegato ai Servizi sociali Laura Magli, che in queste settimane si sta occupando di stanziare fondi, insieme all’assessore al Bilancio Federica Epis, per famiglie e persone che si trovano in difficoltà, che rispetto all’ultimo anno sono aumentate, in alcuni casi raddoppiate e triplicate.

Non siamo più gli stessi di marzo, la solidarietà, la speranza e la pazienza sono svanite per lasciare spazio all’angoscia: contagi in aumento che hanno portato a un secondo lockdown che ha messo troppa gente in ginocchio e ora, se prima non c’erano più i soldi per pagarsi le bollette, non ci sono più nemmeno quelli per mangiare.

E’ la dura realtà che stanno affrontando molte persone in Italia, ma anche a Orzinuovi, che dal CoVid è stata flagellata sia per le dolorose perdite a causa della malattia, sia economicamente.

