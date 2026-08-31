Dopo il controllo al centro commerciale arrestata una 52enne destinataria di mandato d’arresto europeo

Per la donna si sono aperte le porte del carcere

Dopo il controllo al centro commerciale di Roncadelle, arrestata una 52enne destinataria di mandato d’arresto europeo.

In manette, dopo il controllo al centro commerciale

Sono scattate le manette ai polsi di ua 52enne colombiana, destinataria di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Autorità giudiziaria austriaca: nel pomeriggio di sabato 29 agosto 2026 la donna è stata controllata nel centro commerciale Elnos di Roncadelle. In quel frangente i militari hanno rilevato a suo carico una segnalazione relativa al provvedimento emesso dalla Procura di Salisburgo.

In carcere

La donna è stata quindi arrestata e trasferita nel carcere di Verziano. Il Mandato d’Arresto Europeo riguarda reati contro il patrimonio commessi in Austria nell’aprile 2025, tra cui furto aggravato, sottrazione di strumenti di pagamento e sottrazione di documenti.