Dopo anni di stop forzato, passi avanti per la Tangenzialina.

Tangenzialina, passi avanti grazie a Provincia. È stato approvato nei giorni scorsi il progetto esecutivo per l’attuazione del Piano di indagini sul rilevato della Strada Provinciale ex SS 235 Orceana, relativo al primo lotto per la realizzazione della variante di circonvallazione dell’abitato di Orzivecchi. Un passo fondamentale per il completamento della progettazione dell’opera e per garantire la sicurezza e la conformità ambientale, a seguito delle criticità riscontrate nei materiali utilizzati nella costruzione originaria.

I fatti risalenti al 2010

I lavori per la costruzione della variante di Orzivecchi, infatti, si sono svolti tra il 2009 e il 2010, ma, durante le operazioni di collaudo in corso d’opera, venne accertato l’utilizzo di materiali non conformi alle normative, in particolare scorie miscelate con sabbia prive dei trattamenti previsti. Nel novembre 2011 l’infrastruttura fu posta sotto sequestro dall’autorità giudiziaria, determinando il blocco dei lavori. A seguito di un lungo iter giudiziario, conclusosi con l’accertamento delle responsabilità dell’impresa appaltatrice, l’opera è stata dissequestrata.

«La realizzazione dell’opera si lega ad un’annosa vicenda per la quale – ha sottolineato il Presidente, Emanuele Moraschini – oggi la Provincia intende intervenire ponendo la massima attenzione. La sostenibilità di ogni opera è diventato un obbligo imprescindibile, per la tutela dei nostri territori e dei cittadini, e in questo caso lo è ancora di più».

Rispetto a quanto prospettato lo scorso aprile, l’approvazione del progetto esecutivo per l’avvio delle verifiche ha subito un ritardo per la necessità di ulteriori valutazioni tecniche, mirate al contenimento dei costi, senza compromettere la qualità dell’intervento.

I primi passi da compiere

Prima di procedere con la progettazione ci sono la rimozione e il recupero dei materiali non idonei e la verifica della qualità dei terreni e delle acque di falda.

Il completamento della variante di Orzivecchi prevede la demolizione e trattamento del rilevato esistente, con smaltimento dei materiali non conformi e riuso di quelli idonei; la ricostruzione del corpo stradale secondo le normative vigenti; l’adeguamento delle opere accessorie, tra cui sottopassi, barriere di sicurezza, impianti di illuminazione e sistemi di raccolta delle acque e il ripristino ambientale delle aree interessate.

«Il progetto – ha spiegato Paolo Fontana, Consigliere delegato alle Strade – è inserito nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e ha un costo complessivo stimato di 12,6 milioni di euro, aggiornato ai prezzari 2023. La Provincia ha già stanziato 6,5 milioni di euro, mentre sono in corso interlocuzioni con Regione Lombardia per l’integrazione delle risorse necessarie. L’impegno è importante, ma altrettanto importante è garantire strade sicure sotto ogni punto di vista».

La soddisfazione del sindaco di Orzivecchi

In merito ai lavori di indagine sul rilevato della Strada Provinciale ex SS 235 Orceana, il Sindaco di Orzivecchi, Gianluigi Sturla sottolinea:

«Come questa infrastruttura, ferma ormai da quindici anni, rappresenti un’opera strategica e indispensabile per il nostro territorio. La sua realizzazione è fondamentale per deviare il traffico pesante dal centro abitato di Orzivecchi, restituendo sicurezza, qualità della vita e una migliore vivibilità ai nostri cittadini. Le interlocuzioni con la Provincia proseguono in modo costante e costruttivo, così come continua il nostro impegno nel sollecitare i rappresentanti eletti nei vari organismi provinciali, regionali e nazionali affinché questa opera trovi finalmente la piena attenzione e priorità che merita nella ricerca delle risorse necessarie al suo completamento. L’Amministrazione comunale rimane determinata nel seguire ogni passaggio necessario, con l’obiettivo di arrivare alla definitiva ripresa e conclusione dei lavori, nell’interesse della comunità di Orzivecchi. Un’ulteriore nota dolente riguarda il ripetuto abbandono di rifiuti lungo questa arteria attualmente chiusa al traffico. Per contrastare questa incivile abitudine, e in accordo con la Provincia, verranno installate delle fototrappole che permetteranno di individuare e sanzionare i responsabili di questi comportamenti. È un passo necessario per tutelare il decoro del nostro territorio e per affermare il principio che nessuna forma di degrado può essere tollerata».

Il piano d’indagine approvato

Il primo passo è quello di fare un’attività propedeutica al completamento della progettazione della deviante e prevede una campagna di accertamento sui materiali del rilevato e sui terreni sottostanti, al fine di caratterizzare i materiali e definire il corretto codice CER; verificare la conformità ai limiti di legge; monitorare eventuali impatti sulla falda acquifera; predisporre il successivo intervento di rimozione, recupero e completamento dell’infrastruttura.

Le operazioni di prelievo e campionamento avranno una durata di circa 30 giorni, seguite dalle analisi di laboratorio e avranno inizio presumibilmente nel prossimo mese di marzo. La relazione finale sarà consegnata entro 60 giorni dal termine dei campionamenti.

Il valore delle attività d’indagine è pari a 218.968 euro comprensivo di oneri di sicurezza.

La Provincia di Brescia conferma il proprio impegno per la tutela dell’ambiente e la sicurezza della viabilità, garantendo trasparenza e informazione ai cittadini durante tutte le fasi del progetto.