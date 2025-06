Dopo anni di abbandono e degrado l' Orceana Park è stato acquistato da Baronchelli, fondatore di AB

L'ecomostro Orceana Park è stato acquistato da Angelo Baronchelli, fondatore e presidente di AB.

Voci confermate, dopo anni di abbandono e degrado

La notizia che si rincorreva da settimane nel gossip orceano è stata confermata ed accolta dalla città con positività. Anche se pare che per ora progetti in cantiere non siano stati imbastiti. Si tratta di un investimento che, con tutta probabilità, avrà dei rischi rivolti al futuro e non nel breve termine.

Nel 2019 Baronchelli aveva acquistato anche l'immobile dove migliaia di persone avevano ballato: la discoteca Kalua. In quel caso erano stati immediatamente iniziate le opera di bonifica: via le sterpaglie, via gli arredi interni sopravvissuti alle temperie e ai vandalismi. Ma da oltre cinque anni non si è più messo mano all'edificio.

Parco Orceana , la storia della struttura

Si parla di oltre quindici anni fa, nel lontano 2009, quando la promessa del commercio orceano ha aperto i battenti: negozi di abbigliamento, supermercato, negozi di alimentari, due grossi ristoranti, addirittura un cinema multisala (con ben sette sale cinematografiche) dotato di tutti i comfort, il bowling e anche una grande libreria.

Doveva essere la città dello shopping che però, in meno di quattro anni ha chiuso i battenti. Uno ad uno i ristoranti ei negozi hanno abbassato le serrande. Una delle ultime «sopravvissute» era stata proprio la multisala, unica struttura presente in tutta la Bassa bresciana, che ha tenuto duro fino all'ultimo. Insomma, dopo il boom del primo anno, in quelli successivi la discesa è stata inevitabile fino ad arrivare alla chiusura definitiva nel 2013.

Gli atti vandalici nel gigante arcobaleno

Dalle poltrone dei cinema, alle lampade, fino al rame nei cavi e addirittura, ai chiusini in ghisa dei tombini. Il centro lungo gli anni è stato depredato di qualsiasi cosa si potesse rubare.

Oltre ai graffiti che ciclicamente sono apparsi sulla struttura lo stato di abbandono è da sempre stato evidente anche a chi viaggiando sulla tangenziale lo vede alle porte di Orzinuovi.

Un incendio lo scorso giugno

La struttura era stata protagonista lo scorso giugno di un incendio con tutta probabilità doloso.

Il rogo aveva interessato del materiale plastico che si trovava all'interno dello stabile sprigionando una intensa colonna di fumo causando degli ingenti i danni all'interno del fabbricato, fortunatamente nessuna persona era stata coinvolta nell'accaduto.

In quel caso il sindaco Laura Magli , presente anche sul posto, aveva emesso un'ordinanza urgente per la messa in sicurezza e la chiusura definitiva di tutti gli accessi all'Orceana Park , ma anche l'inibizione dell'ingresso all'area perimetrale del fabbricato a tutela dell'incolumità pubblica.

La speranza che pare essere già una certezza, dopo l'acquisto da parte di Baronchelli, è che lo stabile venga messo in sicurezza e che episodi come quelli accaduti in passato non si ripetano più.