Un lutto che non si può spiegare, dolore il dolore. Si è spenta a 65 anni Federica Pagani, esempio di forza e coraggio che dopo la morte del marito Pietro Raccagni, scomparso a seguito dei danni riportati in una rapina, aveva intrapreso una personale battaglia per le vittime di morte violenta e le loro famiglie.

Donna speciale, ex assessore e commerciante: si è spenta Federica Pagani, vedova Raccagni

Quest’ultima lotta, non è riuscita a vincerla e si è ricongiunta con l’amore della sua vita. Federica Pagani in Raccagni si è spenta a 65 anni. Una malattia fulminante non le ha lasciato scampo. La notizia della sua scomparsa, questa mattina, mercoledì 30 agosto, ha lasciato costernato tutto Pontoglio, ma anche Lazise dove si era trasferita da qualche anno con gli amatissimi figli Luca e Sara che con lei lavoravano nella storica macelleria di famiglia (prima situata a Erbusco). Il lutto colpisce tutti coloro che avevano avuto modo di conoscerla dietro il bancone, ma anche a livello nazionale per la battaglia intrapresa dopo la rapina in casa sua, al seguito della quale, dopo oltre 10 giorni di agonia, era morto l’amatissimo marito “Piero”.

Una donna forte e coraggiosa

Una donna buona, forte e coraggiosa. Sempre sorridente, nonostante tutto. La sessantacinquenne è stata un punto di riferimento per molti. A Pontoglio (dove ha anche svolto il ruolo di assessore), a Erbusco e a Lazise. Ma non solo. Nemmeno dalla tragedia si è fatta scalfire, anzi. Federica si era rimboccata le maniche, aveva continuato a lavorare per portare avanti il sogno di garantire un futuro ai suoi figli, iniziato con il marito, e si è attivata anche per avere maggiori risposte e garanzie dallo Stato, per gli indennizzi a favore delle vittime di morte violenta.

L'ultimo saluto

La salma di Federica, però, sarà portata a Pontoglio, nella villetta di famiglia, in via Puccini 20. Il funerale, invece, è in programma per sabato pomeriggio, 2 settembre, alle 14.30 nella parrocchiale di Pontoglio.