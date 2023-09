Addetta alle pulizie investita da un muletto, grave in ospedale

Donna delle pulizie investita da un muletto, arriva l'elisoccorso.

Addetta alle pulizie investita da un muletto

Attimi di apprensione questa mattina (lunedì 18 settembre 2023) a Pontoglio.

Come riportato da Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza) l'allarme è scattato poco dopo le 10.30 in via Palazzolo. Ad essere coinvolta una donna sulla sessantina dipendente di un'azienda di pulizie che si trovava in servizio all'interno della Vercam.

Dove si è verificato

L'arrivo dei soccorsi

La signora sarebbe stata investita da un muletto rimanendo ferita all'arto inferiore. Ad intervenire sul posto i carabinieri della Compagnia di Chiari, i Vigili del Fuoco di Brescia, l'automedica e l'elisoccorso alzatosi in volo da Bergamo che ha trasportato la donna in codice rosso in ospedale. Ad intervenire sul posto anche l'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo sull'Oglio.