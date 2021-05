Aggiornamento delle 18.27

La donna, una 77enne di Chiari, è stata trasportata in codice giallo a bordo dell’elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia. Inizialmente l’allarme era scattato in codice rosso, vista la ferita riportata alla testa nella spaventosa caduta.

Donna caduta nella roggia: pompieri e elicottero in azione

La chiamata ai soccorsi è partita in codice rosso, poco prima delle 17. Una donna è finita nella seriola, in viale Mellini. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco volontari di Chiari e i soccorritori, ma è stato allertato anche l’elisoccorso. Stava camminando con il deambulatore, che è rimasto aggrappato al muretto, mentre stava camminando ed è caduta nell’acqua. I Vigili del fuoco hanno salvato la signora grazie ad alcune strumentazioni portate sul posto dalla Rovato soccorso, intervenuta per il soccorso medico.

La donna, nonostante il grandissimo spavento e una ferita alla testa, fortunatamente non ha mai perso conoscenza. L’intervento si è concluso in codice giallo.