Donati un bilirubinometro transcutaneo e un saturimetro al reparto del presidio clarense di Asst Franciacorta

Un bilirubinometro transcutaneo, utilizzato per misurare il valore della bilirubina nei neonati in modo non invasivo, e un saturimetro per monitorare l’ossigenazione del sangue sono stati donati dal Rotary Club di Chiari alla Pediatria dell’ospedale di Chiari.

Donati un bilirubonometro e un saturimetro

La cerimonia di consegna si è svolta giovedì mattina, alla presenza di Alessandra Bruschi, direttore generale di Asst Franciacorta; Federica Pezzetti, direttore della Direzione Medica di Presidio Ospedaliero di Chiari; Michele Spandrio, direttore della Struttura Complessa di Pediatria; Patrizia Roda, caposala della Pediatria, e di tutto il personale della stessa. Insieme al Rotary Club di Chiari presieduto Marco Gnesotto accompagnato dai membri del Club: Claudio Baroni, Marcello Molinari e Chiara Grazioli, ideatrice dell’iniziativa, e del vicesindaco di Chiari Roberto Campodonico.

«Questo significativo gesto di solidarietà non solo rafforza le nostre capacità diagnostiche e terapeutiche, ma evidenzia anche l’importanza di una rete capillare di collaborazione con il territorio – ha commentato il direttore dell’Asst Franciacorta Bruschi – Essere una comunità che opera per il bene comune significa unire le forze di istituzioni, associazioni e cittadini per garantire un’assistenza sempre più qualificata e vicina alle esigenze dei nostri pazienti. Grazie al Rotary Club Chiari per la loro collaborazione: insieme possiamo contribuire a migliorare i nostri servizi».

Il Rotary Club di Chiari, nato circa un anno, ha scelto di supportare l’Asst Franciacorta per poter offrire un aiuto concreto alla comunità. Il Club ha infatti concentrato la sua attenzione sui più piccoli, che appena venuti al mondo necessitano di cure e attenzioni specifiche, come dimostrato con l’iniziativa «Wine for Service», un evento benefico che ha permesso di raccogliere ben 10mila euro, cifra necessaria all’acquisto delle apparecchiature.

«Durante una cena d’asta, abbiamo messo in vendita preziose bottiglie di vino – hanno spiegato dal Rotary – Per l’occasione poi è stato creato un apposito conto corrente dove, in modo trasparente, sono confluite le offerte e alcune donazioni che hanno portato al raggiungimento dei circa 10mila euro».

Anche il dottor Spandrio ha voluto congratularsi con tutti i donatori per l’importante gesto compiuto a favore di un settore medico sempre alla ricerca di nuove tecnologie:

«I dispositivi donati ottimizzeranno il lavoro degli operatori, finora svolto con metodologie tradizionali, garantendo comunque la massima sicurezza. Un passo avanti significativo per la nostra struttura e le sue procedure diagnostiche».

In vista di una seconda edizione dell'iniziativa

Ma la generosità del Rotary Club di Chiari non si ferma qui. Infatti, è già in programma una seconda edizione dell'iniziativa, che avrà luogo nel mese di novembre. Ancora non è chiaro quali apparecchiature verranno acquistate, ma l’obiettivo rimane sempre lo stesso, quello di continuare a migliorare le attrezzature a disposizione della Pediatria e delle strutture ospedaliere dell’ospedale di Chiari, per compiere un gesto di solidarietà a favore dei più vulnerabili, come i neonati che necessitano di un’assistenza sanitaria tempestiva e adeguata