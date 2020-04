Donati cinque respiratori alla Rsa di Bagnolo Mella.

Cinque respiratori per la Rsa

La Isinnova di Brescia, società di Ricerca e Sviluppo, ha donato attraverso l’ingegner Marco Ruocco e in collaborazione con il Comune di Bagnolo, rappresentato dal sindaco Cristina Almici, cinque maschere d’emergenza per terapia sub intensiva: in pratica le 5 maschere da sub saranno adattate per essere utilizzate come maschere da respiratori alla Rsa Paolo VI. La società Insinnova ha infatti progettato e stampato in 3D i raccordi di collegamento tra la maschera da sub e i tubi ospedalieri standard. Il dono è stato accolto dal presidente della Rsa, Angelo Chiari, e dalla dottoressa Elvira Favale. “Grazie per la sensibilità e generosità mostrata nei confronti dei nostri nonni e di tutta la comunità bagnolese” le parole dei vertici della Rsa e del primo cittadino.

